Champions | Chiesa super non basta | Juve vince ma è eliminata dal Porto 3-2

Advertising

SkySport : ?? JUVENTUS-PORTO 3-2 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? rig. #Oliveira (19') ? #Chiesa (48') ? #Chiesa… - OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - capuanogio : ?? Fine della corsa: la #Juventus fallisce il #ChampionsLeague. #Ronaldo tradisce i bianconeri, non basta la grande… - scyvcut : @zaynmalik grammy juliette bbb paredao falso carla sarah gil viih tube pocah monica magali marinette #BBB21 juventu… - scyvcut : @twicepll sushi grammy juliette bbb paredao falso carla sarah gil viih tube pocah monica magali marinette #BBB21 j… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Chiesa

...stati due della nuova generazione (insieme a Juan Cuadrado) come Matthijs de Ligt e Federico:... Doveva cambiare la Juve, l'ha fatto ma evidentemente non in meglio almeno in. Lui ne ......ritorno degli ottavi di finale ma non basta alla squadra di Pirlo per andare avanti in... la doppietta diche ribalta la gara, la traversa al 93' di Cuadrado e i tempi supplementari ...Un super Chiesa, autore di due gol gol non basta alla Juve. Che va sotto di un gol nel primo tempo, risorge con la doppietta di Federico e se la gioca ai supplementari. Dove il Porto segna ancora e pa ...Il difensore olandese è il ritratto dello scoramento dopo l'eliminazione dalla Champions: Non possiamo uscire così presto per due anni di fila. L'esterno: Gol inutili, meritavamo di passare.