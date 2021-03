Casini: «Il Pd deve scegliere se stare con le sardine o con i moderati. Non può tenere tutto insieme» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Pd deve scegliere. deve uscire da questa maionese impazzita. Il dopo Zingaretti non si preannuncia una rotta facile. Ospite di Un giorno da Pecora su Radio Rai, Pier Ferdinando Casini, accende i riflettori sul continuo galleggiamento dei dem. Il problema non è tanto lo strappo del presidente della Regione Lazio che lascia il campo. Il problema – dice il senatore centrista eletto nelle liste dem – è un altro. “ll #Pd deve decidere un po’ se stare tra le @6000sardine e i moderati. Non tutto sta sempre insieme, bisogna fare delle scelte. E questo non è un problema di @nzingaretti ma del partito”. Il consiglio dell’ex presidente della Camera è sottinteso. Tenersi alla larga dalle sardine, che hanno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Pduscire da questa maionese impazzita. Il dopo Zingaretti non si preannuncia una rotta facile. Ospite di Un giorno da Pecora su Radio Rai, Pier Ferdinando, accende i riflettori sul continuo galleggiamento dei dem. Il problema non è tanto lo strappo del presidente della Regione Lazio che lascia il campo. Il problema – dice il senatore centrista eletto nelle liste dem – è un altro. “ll #Pddecidere un po’ setra le @6000e i. Nonsta sempre, bisogna fare delle scelte. E questo non è un problema di @nzingaretti ma del partito”. Il consiglio dell’ex presidente della Camera è sottinteso. Tenersi alla larga dalle, che hanno ...

