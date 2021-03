Casillas-Carbonero, fine della storia d’amore: "Non vivono più insieme" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Iker Casillas e Sara Carbonero si separano. La notizia, riportata dal settimanale spagnolo “ Lecturas ”, è stata già ripresa dai media di tutto il Paese. I due vivrebbero in case diverse già da... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ikere Sarasi separano. La notizia, riportata dal settimanale spagnolo “ Lecturas ”, è stata già ripresa dai media di tutto il Paese. I due vivrebbero in case diverse già da...

Advertising

888sport_it : Per la serie momento gossip e per chi guarda #uominiedonne, volevamo dire che Casillas-Carbonero 'Non vivono più in… - marcobreso : @franolivo2 dimentichi la crisi coniugale Casillas-Carbonero - SalvatoreSamp : RT @GDS_it: Impazza il #gossip spagnolo: #SaraCarbonero e #IkerCasillas si sono lasciati - Italia_Notizie : “Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati, non vivono più insieme” - _DAGOSPIA_ : AMORE AL CAPOLINEA – IKER CASILLAS E SARA CARBONERO SI SEPARANO: ‘NON VIVONO PIÙ INSIEME’ -