Campania | De Luca chiude tutto | lungomare blindato | niente più mercatini

(Di mercoledì 10 marzo 2021)piùdi generi alimentari, e parchi einterdetti. IL presidente della Regione, Vincenzo De, sta per firmare l’ordinanza 7 del 10 2021, che dispone limitazioni alla mobilità e alle attività dei mercati. Da domani e fino al 21 marzo prossimo, salvo che nella fascia oraria 7.30-8.30 per chi fa sport, è disposta la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. Dal 12 marzo e fino al 21 marzo, è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, “ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alla vendita di generi alimentari”. Sono esclusi dal divieto i negozi in prossimità o ...

Advertising

borghi_claudio : Scusate @Ariachetira perchè ci sono i servizi che dicono che gli ospedali a Napoli sono al collasso e invece i dat… - ForzAzzurri1926 : CAMPANIA, E' UFFICIALE NUOVA ORDINANZA DI VINCENZO DE LUCA, ARRIVANO NUOVE RESTRIZIONI. MANO PESANTE DEL GOVERNATOR… - claudio_2022 : Il solito De Luca non aspetta il governo e chiude tutto in Campania Lo sceriffo fai da te. - MediasetTgcom24 : Covid Campania: De Luca chiude i lungomari, piazze e ville comunali #Campania - ObiettivoN : Nuova ordinanza della Regione Campania. De Luca chiude tutto. - -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Luca

Chiusura al pubblico da domani e fino al 21 marzo, in tutta la, di lungomari, piazze, ... Lo prevede un'ordinanza che sta per essere firmata dal presidente della Regione Vincenzo De. Si ...Chiusura al pubblico dall'11 marzo e fino al 21 marzo, in tutta la, dei lungomare, piazze, parchi urbani, ville comunali e giardini pubblici; nello stesso ...della Regione Vincenzo De. Si ...Emergenza covid: De Luca chiude piazze, giardini pubblici e vieta i mercati alimentari. La zona rossa istituita in Campania da lunedì mattina è più rosè che rossa. Cos’ l’ha definita il governatore ...Niente più mercatini di generi alimentari, e parchi e lungomare interdetti. IL presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sta per firmare l’ordinanza 7 del 10 2021, che dispone limitazioni a ...