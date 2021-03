Cagliari, tenta di uccidere sorella con uno spiedo: lei è in fin di vita (Di mercoledì 10 marzo 2021) commenta Ha trafitto la sorella con uno spiedo dentro casa per ucciderla, dopo una violenta lite per futili motivi. Un 49enne è stato arrestato per il tentato omicidio, avvenuto in un'abitazione a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) commenta Ha trafitto lacon unodentro casa per ucciderla, dopo una violenta lite per futili motivi. Un 49enne è stato arrestato per ilto omicidio, avvenuto in un'abitazione a ...

