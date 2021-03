Bonolis abbandona Mediaset per passare in Rai?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonolis abbandona

Velvet Gossip

Secondo gli ultimi rumors Luca Laurenti avrebbe abbandonato il compagno di sempre Paoloper passare in Rai. Il simpaticissimo co - presentatore è completamente scomparso negli ultimi mesi, facendo preoccupare i suoi numerosi fans che hanno spesso chiesto sue notizie. Gli indizi ......Lejeune Venerabile! Quale considerazione di Dio che nonil suo popolo e che ci dà un nuovo intercessore per la difesa della Vita che nascerà!». VENERABILE ANCHE LA PROZIA DI PAOLO...Finito il Festival 2021, i pensieri vanno già all’edizione 2022. Non c’è fretta, meno che meno quest’anno, dopo una kermesse che ha raccolto meno ascolti ma contro cui nessuno in casa Rai ha alcuna in ...Chi è Laura Cremaschi, età 37 anni è una modella e showgirl che fa parte del cast di Avanti un altro 2021, è la Cremaschina la Regina del web, Instagram ...