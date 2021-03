“Altissimo rendimento”: Panini dedica una figurina speciale a Luis Muriel (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Panini ha realizzato otto figurine extra della nuova raccolta “Calciatori 2021”. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, e anche la nuova sezione “MVP” (Most Valuable Players), dedicata ai migliori calciatori scelti dalla Lega Serie A nella stagione 2020-21. Per quanto riguarda il “Film del Campionato”, la prima figurina celebra Lorenzo Insigne per i suoi “100 gol in azzurro”, con il centesimo segnato su rigore durante la partita Napoli-Juventus lo scorso 13 febbraio nello stadio Diego Armando Maradona. Le altre quattro figurine sono invece dedicate a Romelu Lukaku per i “gol pesanti” realizzati nel corso della stagione, a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laha realizzato otto figurine extra della nuova raccolta “Calciatori 2021”. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezionedell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, e anche la nuova sezione “MVP” (Most Valuable Players),ta ai migliori calciatori scelti dalla Lega Serie A nella stagione 2020-21. Per quanto riguarda il “Film del Campionato”, la primacelebra Lorenzo Insigne per i suoi “100 gol in azzurro”, con il centesimo segnato su rigore durante la partita Napoli-Juventus lo scorso 13 febbraio nello stadio Diego Armando Maradona. Le altre quattro figurine sono invecete a Romelu Lukaku per i “gol pesanti” realizzati nel corso della stagione, a ...

Advertising

zarcozilesi : @Pennacchioni65 anche fosse, non sarebbe un problema. Dzeko, Salah, Szceceny, Smalling, Miky sono stati tutti 'scar… - BergamoSport : La Panini dedica una figurina extra a Luis Muriel per l’altissimo rendimento #Panini #Atalanta #calcio #SerieA… - pampam77019344 : RT @Rc95_inv: #Gli___dei___del___Tennis Ivan Lendl, Per la continuità del suo altissimo rendimento, viene unanimemente considerato il più… - Rc95_inv : #Gli___dei___del___Tennis Ivan Lendl, Per la continuità del suo altissimo rendimento, viene unanimemente considera… - FaussBoia : @romeoagresti @GoalItalia Bisogna solo dirgli grazie che ha 36 anni mantenga ancora rendimento fisico e tecnico ad… -