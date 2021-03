Agnelli al processo Last Banner: «Dissi di denunciare» (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Nel 2016 impartii la direttiva di presentare denunce ogni volta che ci fossero i presupposti. I comportamenti minacciosi ed estorsivi verso Alberto Pairetto, il nostro Slo, furono i più gravi. Lui arrivò al punto di non sopportazione. Ed ebbe il nostro pieno supporto». Si è aperta così oggi in tribunale a Torino la testimonianza di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Nel 2016 impartii la direttiva di presentare denunce ogni volta che ci fossero i presupposti. I comportamenti minacciosi ed estorsivi verso Alberto Pairetto, il nostro Slo, furono i più gravi. Lui arrivò al punto di non sopportazione. Ed ebbe il nostro pieno supporto». Si è aperta così oggi in tribunale a Torino la testimonianza di L'articolo

Processo agli ultrà della Juve, Andrea Agnelli testimone in aula Una testimonianza importante, la più attesa. Al processo Last Banner, quello per le pressioni degli ultras della Curva Sud della Juventus, è fissata per questa mattina la testimonianza del presidente ...

