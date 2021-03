Adottata alla nascita, cerca i suoi genitori naturali e fa una scoperta terribile: “Io ballavo, lui massacrava 5 persone” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Adottata alla nascita, ha voluto provare a capire chi fossero i suoi genitori naturali e quello che ha scoperto è di avere un padre biologico che è un assassino spietato. Siamo negli Stati Uniti e la storia è quella di Kathy Gillcrist. La donna è stata Adottata appena nata, nel 1957 ma qualche anno fa, esattamente nel 2017, si è decisa a cercare di capire qualcosa di più sui suoi genitori biologici, complice la pensione dal suo lavoro di insegnante. Con il dna è risalita a una cugina, Susan Gillmor, ed è stata lei a svelarle una verità sconcertante: il suo padre biologico si era risposato nel 1959 e aveva massacrato a martellate la seconda moglie, i tre figli che avevano avuto insieme e la nonna. William Bradford ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021), ha voluto provare a capire chi fossero ie quello che ha scoperto è di avere un padre biologico che è un assassino spietato. Siamo negli Stati Uniti e la storia è quella di Kathy Gillcrist. La donna è stataappena nata, nel 1957 ma qualche anno fa, esattamente nel 2017, si è decisa are di capire qualcosa di più suibiologici, complice la pensione dal suo lavoro di insegnante. Con il dna è risalita a una cugina, Susan Gillmor, ed è stata lei a svelarle una verità sconcertante: il suo padre biologico si era risposato nel 1959 e aveva massacrato a martellate la seconda moglie, i tre figli che avevano avuto insieme e la nonna. William Bradford ...

Advertising

ilSaronno : Rovello Porro: Madonnina trovata alla piazzola rifiuti e subito adottata - Patty19240789 : @fatina909 @enpaonlus Felicissima di leggere 'adottata'grazie alla famiglia che le donerà amore , rispetto e prote… - tedpanski : RT @LibriSoria: LA SORELLA DI C. Non starò a parlare della famiglia di Gaio Giulio Cesare e della sua prole, tranne che di una persona, un… - mereu_giorgio : RT @LibriSoria: LA SORELLA DI C. Non starò a parlare della famiglia di Gaio Giulio Cesare e della sua prole, tranne che di una persona, un… - DavideBelotti5 : RT @danitrash77: Antonella sono estasiato hai descritto perfettamente la strategia adottata da Samantha nelle prime due settimane portata f… -