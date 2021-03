Vicenza, Di Carlo: “Con il Chievo tre punti fondamentali che ci avvicinano alla salvezza” (Di martedì 9 marzo 2021) Il tecnico del Vicenza, Domenico Di Carlo, ha commentato così, come riportato dal sito ufficiale della società veneta, la vittoria contro il Chievo Verona: “Due vittorie consecutive? Intanto è la prima volta, poi contro una grande squadra, abbiamo dato continuità alla prestazione di Cremona e questo è motivo di soddisfazione per i ragazzi, per la squadra, perché chiunque è andato in campo ci ha messo il cuore. Ho sempre detto che questo gruppo ha qualcosa di speciale e oggi abbiamo portato a casa una partita con tre punti fondamentali per far sì che ci sia quel salto di qualità sotto l’aspetto tecnico, tattico e di classifica. La svolta? Vedremo, piedi per terra ma grandissimo entusiasmo. Bisogna stare vicini ai ragazzi, sostenerli nelle difficoltà di oggi. Alcuni giocatori erano ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Il tecnico del, Domenico Di, ha commentato così, come riportato dal sito ufficiale della società veneta, la vittoria contro ilVerona: “Due vittorie consecutive? Intanto è la prima volta, poi contro una grande squadra, abbiamo dato continuitàprestazione di Cremona e questo è motivo di soddisfazione per i ragazzi, per la squadra, perché chiunque è andato in campo ci ha messo il cuore. Ho sempre detto che questo gruppo ha qualcosa di speciale e oggi abbiamo portato a casa una partita con treper far sì che ci sia quel salto di qualità sotto l’aspetto tecnico, tattico e di classifica. La svolta? Vedremo, piedi per terra ma grandissimo entusiasmo. Bisogna stare vicini ai ragazzi, sostenerli nelle difficoltà di oggi. Alcuni giocatori erano ...

Advertising

TUTTOB1 : Vicenza, Di Carlo gongola: 'Questa è la squadra che piace a me. Giacomelli super; Lanzafame, gol da campione' - infoitsport : Vicenza in volo, Di Carlo tra gioia e rimpianti - infoitsport : Vicenza, Di Carlo: 'Col VAR avremmo altra classifica. Super Giacomelli' - infoitsport : Di Carlo e la Serie A: 'Voglio tornarci con il Vicenza. Sarebbe il completamento del mio lavoro' - infoitsport : Chievo-Vicenza 1-2, Lanzafame e Rigoni regalano a Di Carlo tre punti di platino in chiave salvezza -