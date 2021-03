Uomini e Donne, Nilufar Addati diventa conduttrice: ecco di cosa parlerà (e dove andrà in onda) il suo programma (Di martedì 9 marzo 2021) Nilufar Addati diventa conduttrice e a svelarlo è stata proprio lei tramite un post Instagram. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, per l’ex tronista si apre una nuova strada nel mondo televisivo. La ragazza condurrà il programma Arte in Cucina sulla rete Gambero Rosso HD, disponibile sui canali 132 e 412 di Sky Italia. Le puntate del cooking show andranno in onda a partire dal prossimo aprile. Nilufar si è mostrata entusiasta nel tuffarsi a capofitto in questa nuova avventura, come dimostrano i suoi post Instagram: View this post on Instagram A post shared by Nilufar (@NilufarAddati) View this post on ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 marzo 2021)e a svelarlo è stata proprio lei tramite un post Instagram. Dopo l’esperienza a, per l’ex tronista si apre una nuova strada nel mondo televisivo. La ragazza condurrà ilArte in Cucina sulla rete Gambero Rosso HD, disponibile sui canali 132 e 412 di Sky Italia. Le puntate del cooking show andranno ina partire dal prossimo aprile.si è mostrata entusiasta nel tuffarsi a capofitto in questa nuova avventura, come dimostrano i suoi post Instagram: View this post on Instagram A post shared by(@) View this post on ...

