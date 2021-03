Traffico Roma del 09-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianerallentato in via Ardeatina tra via di Falcognana e via di Castel di Leva nelle due direzioni rallentamenti sono poi segnalati sulla via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso Corso di Francia e in via della Pineta Sacchetti da via del Forte Braschi al largo Agostino Gemelli verso la galleria Giovanni XXIII riaperta alvia di Monteverde in precedenza chiusa per incidente tra via San Vincenzo de’ Paoli e Piazzale Enrico Dunant trasporti per problemi legati alnella zona della Stazione Tiburtina si registrano ritardi su 10 ...