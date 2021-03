Traffico Roma del 09-03-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione chiusa per lavori di ripristino di un incidente la galleria nuova circonvallazione interna tra via Nomentana e via Tiburtina inevitabili ripercussioni per ilin arrivo la galleria Giovanni XXIII e diretto a San Giovanni Ci sono code a partire da viale di Tor di Quinto alla Gianicolense per un incidente chiusa via San Vincenzo de’ Paoli all’altezza di Piazzale Enrico Dunant problemi poi legati al maltempo è chiusa per allagamento via di Villa Troili tra via Aurelia e via degli Aldobrandeschi e per lo stesso motivo possibile difficoltà di circolazione in via della Maglianella all’altezza del raccordo anulare è in via dei tre gol nei pressi di via Giovanni Terranova chiuso per la presenza di alberi sulla sede stradale corso Trieste nei pressi di piazza Trasimeno verso Piazza Istria i dettagli sul sito ...