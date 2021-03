Tempa Rossa, Bardi: “Impianto fermo se non in sicurezza” (Di martedì 9 marzo 2021) POTENZA – “Fino a quando l’impianto non sarà in sicurezza, noi faremo in modo che non parta”. Lo ha detto oggi in apertura del Consiglio regionale, convocato in modalità telematica, il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi rispetto alla sospensione dell’attività del Centro Oli Tempa Rossa della Total. Rispetto agli impegni assunti dalla compagnia petrolifera Bardi ha precisato che “Total sarà attenta affinché verranno apportate le giuste modifiche indispensabili per un buon funzionamento dell’impianto, per la salute dei cittadini lucani”. La Regione lo scorso 6 marzo aveva chiesto alle società concessionarie una “fermata generale” dell’impianto per un’attività di manutenzione, durante la quale la Total dovrà redigere un approfondito “studio di affidabilità”. Nei giorni precedenti erano state registrate delle anomalie nell’impianto che hanno portato il governo regionale a sanzionare la compagnia con una multa di 30mila euro. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) POTENZA – “Fino a quando l’impianto non sarà in sicurezza, noi faremo in modo che non parta”. Lo ha detto oggi in apertura del Consiglio regionale, convocato in modalità telematica, il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi rispetto alla sospensione dell’attività del Centro Oli Tempa Rossa della Total. Rispetto agli impegni assunti dalla compagnia petrolifera Bardi ha precisato che “Total sarà attenta affinché verranno apportate le giuste modifiche indispensabili per un buon funzionamento dell’impianto, per la salute dei cittadini lucani”. La Regione lo scorso 6 marzo aveva chiesto alle società concessionarie una “fermata generale” dell’impianto per un’attività di manutenzione, durante la quale la Total dovrà redigere un approfondito “studio di affidabilità”. Nei giorni precedenti erano state registrate delle anomalie nell’impianto che hanno portato il governo regionale a sanzionare la compagnia con una multa di 30mila euro.

