Switch sta per ricevere un nuovo aggiornamento di sistema (Di martedì 9 marzo 2021) Stando a quanto emerso di recente, sembra proprio che gli utenti Nintendo Switch stiano per ricevere un nuovo aggiornamento di sistema. Come potete vedere nel tweet più in basso, un nuovo aggiornamento di sistema è stato caricato sui server Nintendo in preparazione per la distribuzione su milioni di console Switch in tutto il mondo. La versione 11.4.0 potrebbe essere un tipico aggiornamento di stabilità che corregge i bug e garantisce che la console funzioni senza intoppi. Ma l'update potrebbe anche offrire cose come nuove cartelle o nuovi temi.

Ultime Notizie dalla rete : Switch sta Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 38% sui giochi PlayStation 5! A quanto pare è una mattinata interamente dedicata ai videogame quella che ci sta proponendo Amazon! Come saprete, infatti, lo store aveva messo in vendita in mattinata la tanto ...Adventure " Switch -...

Disjunction - recensione ... Ape Tribe Games Publisher: Sold Out Disponibilità: 28 Gennaio - PC, Xbox One, PS4, Switch Versione ... la stessa si rivolge a lui furiosamente dicendogli che con i suoi metodi sta rovinando tutto. A ...

Valheim, porting su Switch? Potrebbe essere realtà Tom's Hardware Italia Valheim arriverà su Nintendo Switch? Valheim, il gioco di Iron Games Studio che sta spopolando su PC, potrebbe giungere anche su Nintendo Switch. Lo fa sapere Panic Button, che ha parlato di un ...

Nintendo Switch: aggiornamento 11.4.0 in arrivo, quali sono le novità? Sui server di Nintendo è stato caricato l'aggiornamento 11.4.0 per Switch e Switch Lite, quando arriverà il nuovo firmware?

