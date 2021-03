Simone Paciello, chi è lo youtuber da un milione e mezzo di follower (Di martedì 9 marzo 2021) Simone Paciello è un famoso youtuber italiano di 24 anni. Deve la sua popolarità ai tanti video originali postati online quando studiava a scuola, filmati che gli hanno permesso di raggiungere milioni di coetanei da tutta Italia e diventare una web star nel giro di poco tempo. Di recente è salito alla ribalta della cronaca per la partecipazione alla ventesima edizione de L’Isola dei famosi, il fortunato reality show di Canale 5 condotto per la prima volta quest’anno da Ilary Blasi. Il suo nome è stato il primo ad essere ufficializzato dagli account ufficiali della trasmissione, dopo che il giovane aveva comunicato in anteprima la notizia al GF Vip Party su Mediaset Play. Ma conosciamo meglio chi è Simone Paciello, raccontando la sua biografia, i suoi amori e il seguitissimo profilo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 marzo 2021)è un famosoitaliano di 24 anni. Deve la sua popolarità ai tanti video originali postati online quando studiava a scuola, filmati che gli hanno permesso di raggiungere milioni di coetanei da tutta Italia e diventare una web star nel giro di poco tempo. Di recente è salito alla ribalta della cronaca per la partecipazione alla ventesima edizione de L’Isola dei famosi, il fortunato reality show di Canale 5 condotto per la prima volta quest’anno da Ilary Blasi. Il suo nome è stato il primo ad essere ufficializzato dagli account ufficiali della trasmissione, dopo che il giovane aveva comunicato in anteprima la notizia al GF Vip Party su Mediaset Play. Ma conosciamo meglio chi è, raccontando la sua biografia, i suoi amori e il seguitissimo profilo ...

