San Felice Circeo, nuova ordinanza del Comune: stop all'accattonaggio e al campeggio libero (Di martedì 9 marzo 2021) Una nuova ordinanza del Comune di San Felice Circeo contro l 'accattonaggio e il bivacco negli spazi pubblici. 'Il Comune - spiega il sindaco Giuseppe Schiboni - ha ricevuto segnalazioni circa la ... Leggi su latinatoday (Di martedì 9 marzo 2021) Unadeldi Sancontro l 'e il bivacco negli spazi pubblici. 'Il- spiega il sindaco Giuseppe Schiboni - ha ricevuto segnalazioni circa la ...

Advertising

floradellavalle : RT @chesucc3de: Francesca e Carmen Giulivo, sorelle di San Felice Circeo, sono due canottiere. Dopo un grave problema di salute del padre h… - TeleradioNews : Via Cancello in ginocchio per le piogge - Anton1963A : RT @chesucc3de: Francesca e Carmen Giulivo, sorelle di San Felice Circeo, sono due canottiere. Dopo un grave problema di salute del padre h… - italiansTV : FILMING ITALY LOS ANGELES FESTIVAL 2021: INTERVISTA A TIZIANA ROCCA – DI SILVIA GIUDICI SAN FRANCISCO - ““Sono molt… - SulPanaro : Crisi di giunta, Balboni e Guicciardi (Pd): “In piena emergenza San Felice ha bisogno di stabilità e responsabilità” -