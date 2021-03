Rifiuti, incontro tra vertice Eda e sindacati: addetti comune passeranno in Newco. Provincia dice no (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiincontro positivo tra i sindacati e i vertici dell’Eda Caserta, l’ente d’ambito che per legge dovrebbe subentrare a Comuni e Provincia nella gestione dei ciclo integrato dei Rifiuti, gestendo dunque raccolta, smaltimento, trasporto e impianti. Alla riunione hanno preso parte il direttore generale dell’Eda Agostino Sorà e il presidente Antonio Mirra, che è sindaco di Santa Maria Capua Vetere, dal momento che l’Eda è formato dai 104 Comuni del Casertano e delibera tramite l’assemblea dei sindaci; ai rappresentanti dei lavoratori (FP-CGIL, FIT-CISL, Uil Trasporti e FIADEL) è stato assicurato che tutti i dipendenti in servizio presso i Comuni e quelli addetti agli impianti di gestione Provinciale, saranno soggetti al passaggio di cantiere previsto per legge e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutipositivo tra ie i vertici dell’Eda Caserta, l’ente d’ambito che per legge dovrebbe subentrare a Comuni enella gestione dei ciclo integrato dei, gestendo dunque raccolta, smaltimento, trasporto e impianti. Alla riunione hanno preso parte il direttore generale dell’Eda Agostino Sorà e il presidente Antonio Mirra, che è sindaco di Santa Maria Capua Vetere, dal momento che l’Eda è formato dai 104 Comuni del Casertano e delibera tramite l’assemblea dei sindaci; ai rappresentanti dei lavoratori (FP-CGIL, FIT-CISL, Uil Trasporti e FIADEL) è stato assicurato che tutti i dipendenti in servizio presso i Comuni e quelliagli impianti di gestionele, saranno soggetti al passaggio di cantiere previsto per legge e ...

