(Di martedì 9 marzo 2021) Il Coronavirus continua a mietere vittime. Non ce l’ha fatta a sconfiggere la sua battaglia contro il virus, un infermiere di 40che lavorava all’Ospedale Grassi di, originario di San Cipriano d’Aversa, si era ammalato un mese fa: era stato ricoverato prima in terapia intensiva a, poi trasferito al Policlinico Umberto I di Roma.lae due. Tanto lo sgomento tra i colleghi e i messaggi di vicinanza che stanno arrivando alla famiglia. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Ostia, morto l’infermiere Raffaele Zagaria: aveva 40 anni, lascia la moglie e due figlie piccole - romasulweb : Madonnetta, da punto verde qualità a regno del degrado: la storia del parco di Acilia dov'è morto Riccardo - bizcommunityit : Madonnetta, da punto verde qualità a regno del degrado: la storia del parco di Acilia dov'è morto Riccardo - romatoday : Madonnetta, da punto verde qualità a regno del degrado: la storia del parco di #Acilia dov'è morto Riccardo -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia morto

Il Messaggero

... che si trovava aper un servizio di Nemo sulla malavita locale. Paolo Berizzi, firma di ... O vendi o sei. Questo contesto di crisi produce alcuni effetti: i compensi per i giornalisti si ...... il 1 e il 19 ottobre 2020 i carabinieri diavevano controllato per due volte il centro ... poi accasciatosi al suolo e. Eppure al Comune, responsabile del parco e del centro sportivo, ...Ha pensato di ribadire il suo ruolo di “maschio predominante” anche nel giorno della festa della donna, tornando a casa, invece che con un fiore o un cioccolatino, una mannaia con cui minacciare la su ...Mondo del calcio sotto choc per la scomparsa di Franco Acosta, uruguaiano classe 1996, ex giocatore del Villarreal nella Liga, trovato morto a due giorni ...