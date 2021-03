Oltre il Colle, Davide muore a 45 anni nell’incendio della sua abitazione (Di martedì 9 marzo 2021) Quando i Vigili del fuoco di Zogno lunedì mattina alle sette e venti sono arrivati in via Vanini a Oltre il Colle si sono trovati di fronte un appartamento in fiamme. Spegnando il rogo, poi, hanno trovato il cadavere carbonizzato di Davide Magri, 45 anni. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause del tragico incendio, anche se l’ipotesi principale rimane quella di un malfunzionamento della stufa a legna che era nell’appartamento, al primo piano di una piccola palazzina composta soprattutto da seconde case utilizzate durante le vacanze. Davide Magri, invece, si era trasferito in Val Brembana cinque anni fa da Fano, nelle Marche. Era un commerciante e in questi giorni di restrizioni anti-contagio lavorava dalla sua camera in smart working. Lunedì mattina ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) Quando i Vigili del fuoco di Zogno lunedì mattina alle sette e venti sono arrivati in via Vanini ailsi sono trovati di fronte un appartamento in fiamme. Spegnando il rogo, poi, hanno trovato il cadavere carbonizzato diMagri, 45. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause del tragico incendio, anche se l’ipotesi principale rimane quella di un malfunzionamentostufa a legna che era nell’appartamento, al primo piano di una piccola palazzina composta soprattutto da seconde case utilizzate durante le vacanze.Magri, invece, si era trasferito in Val Brembana cinquefa da Fano, nelle Marche. Era un commerciante e in questi giorni di restrizioni anti-contagio lavorava dalla sua camera in smart working. Lunedì mattina ...

Advertising

claudioocchipi2 : @LegaSalvini E so ancora pochi ma grazie a te e alla tua nuova amica di merenda morgese ci metteranno poco ad arri… - PiuValliTV : MUORE NELL'INCENDIO AD OLTRE IL COLLE Quando hanno ricevuto la chiamata di soccorso i vigili del fuoco pensavano… - BreakingItalyNe : Bergamo: Incendio in un appartamento di una palazzina a Oltre il Colle: Muore un uomo di 40 anni - discoradioIT : #Bergamo: un uomo è morto nell’#incendio scoppiato nell’appartamento in cui viveva. È accaduto a Oltre il Colle - statodelsud : Oltre il Colle, incendio in un appartamento: un morto -