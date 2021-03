Napoli | residenti in protesta | mancano i presidi sanitari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina sono scesi in piazza i cittadini di Fuorigrotta e Bagnoli perre contro la carenza deidei loro quartieri. In particolar modo erano presenti una folta fetta di pensionati oltre che i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Al momento infatti Cavalleggeri e Bagnoli si trovano senzaAsl sufficienti, come riporta la Repubblica, stesso discorso vale per il resto di Fuorigrotta in generale. In particolare i pensionati lamentano la chiusura, avvenuta nel 2018, del Centro Enea e quello di riabilitazione di via Venezia Giulia. Inoltre rimangono ancora chiusi il Consultorio, il centro vaccinale ed il poliambulatorio di via Alessandro D’Alessandro nel quartieri di Bagnoli. A funzionare sono solo le sedi di via Degni e via Winspeare. Due ...