Morani | “Il Pd non si meritava il ‘mi vergogno’ di Zingaretti”

ROMA – "Quel 'mi vergogno' detto da Zingaretti mi ha colpita. Capisco la rabbia ma la nostra comunità politica non meritava quelle parole". Così Alessia Morani, deputata del Pd, sottosegretaria al Mise nel governo Conte II, commenta in una intervista a "Open" i modi e i termini con cui Nicola Zingaretti ha dato le dimissioni, la scorsa settimana, da segretario del Partito Democratico.

