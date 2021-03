Milan, Pioli recupera Theo Hernandez: allenamento in gruppo (Di martedì 9 marzo 2021) Verso Manchester: Theo Hernandez ha lavorato in gruppo con la squadra ed è quindi recuperato, difficile il rientro di Rebic Arrivano buone notizie da Milanello per Stefano Pioli: in vista della sfida col Manchester United di giovedì, Theo Hernandez ha svolto l’intero allenamento in gruppo avendo completamente smaltito il piccolo problema che lo aveva tenuto fuori a Verona. Un recupero importante per una delle gare più importanti in stagione per un ulteriore salto di qualità. CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Verso Manchester:ha lavorato incon la squadra ed è quindito, difficile il rientro di Rebic Arrivano buone notizie daello per Stefano: in vista della sfida col Manchester United di giovedì,ha svolto l’interoinavendo completamente smaltito il piccolo problema che lo aveva tenuto fuori a Verona. Un recupero importante per una delle gare più importanti in stagione per un ulteriore salto di qualità. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

