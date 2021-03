Medicina: diagnostica più efficace e veloce con i nanocompositi scintillatori (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Acquisire immagini del paziente di alta qualità in poco tempo e con strumenti più semplici, migliorando così la prevenzione oncologica. Questo sarà possibile grazie al nuovo materiale scintillatore realizzato dai ricercatori Bicocca, illustrato nello studio 'Composite fast scintillators based on high-Z fluorescent metal–organic framework nanocrystals' appena pubblicato su Nature Photonics. A realizzare il materiale, un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienza dei materiali guidato dai professori Angelo Monguzzi, Anna Vedda e Angiolina Comotti, in collaborazione con Luca Gironi, ricercatore del Dipartimento di Fisica. La tecnologia Time-of-Flight Positron Emission Tomography (Tof-Pet) permette di ricostruire l'immagine di un tessuto marcato con un radiofarmaco, sfruttando l'interazione della radiazione emessa con un materiale scintillatore, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Acquisire immagini del paziente di alta qualità in poco tempo e con strumenti più semplici, migliorando così la prevenzione oncologica. Questo sarà possibile grazie al nuovo materiale scintillatore realizzato dai ricercatori Bicocca, illustrato nello studio 'Composite fast scintillators based on high-Z fluorescent metal–organic framework nanocrystals' appena pubblicato su Nature Photonics. A realizzare il materiale, un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienza dei materiali guidato dai professori Angelo Monguzzi, Anna Vedda e Angiolina Comotti, in collaborazione con Luca Gironi, ricercatore del Dipartimento di Fisica. La tecnologia Time-of-Flight Positron Emission Tomography (Tof-Pet) permette di ricostruire l'immagine di un tessuto marcato con un radiofarmaco, sfruttando l'interazione della radiazione emessa con un materiale scintillatore, in ...

Advertising

Giornaleditalia : Medicina: diagnostica più efficace e veloce con i nanocompositi scintillatori - info_cilento : @meb @Quirinale Leggi questo commento e firma la petizione. Togliere un reparto cosi necessario per la diagnostica… - maurogab1 : RT @Bluefidel47: Ecco come diagnostica il medico della medicina dogmatica (specialista prof.) Gli chiedono come mai in una famiglia di 7 pe… - nona_onda : RT @Bluefidel47: Ecco come diagnostica il medico della medicina dogmatica (specialista prof.) Gli chiedono come mai in una famiglia di 7 pe… - ManuQ24916888 : RT @Bluefidel47: Ecco come diagnostica il medico della medicina dogmatica (specialista prof.) Gli chiedono come mai in una famiglia di 7 pe… -