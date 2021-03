MacKenzie Scott: da Jeff Bezos all'uomo più comune (Di martedì 9 marzo 2021) Poco più di un anno dopo il divorzio miliardario, si è risposata con l'insegnante di chimica dei suoi figli Leggi su quotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Poco più di un anno dopo il divorzio miliardario, si è risposata con l'insegnante di chimica dei suoi figli

Advertising

basa : @mariannaaprile Ciao! Solo una precisazione circa la signora MacKenzie Scott la sua “buona uscita” è stata di 57 m… - jasonito58 : MacKenzie Scott se casa con Dan Jewett, un maestro de escuela de Seattle - manuhdz11 : Curiosamente Alexa responde Mackenzie Scott. - infoiteconomia : Un nuovo marito insegnante per MacKenzie Scott, ex moglie super miliardaria di Bezos - pelisahh : nooo mackenzie scott marry ME ?? -