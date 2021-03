Lazio, finalmente Immobile: domani la consegna della Scarpa d’Oro (Di martedì 9 marzo 2021) La consegna della Scarpa d’Oro a Ciro Immobile, attaccante della Lazio, verrà trasmessa da Sky Sport 24 e sul sito del Comune di Roma domani sarà una giornata molto speciale per Ciro Immobile e per tutto il mondo Lazio. Il bomber biancoceleste verrà premiato durante una cerimonia ufficiale in Campidoglio per la conquista della Scarpa d’Oro. 36 i gol nello scorso campionato per Immobile, che ha eguagliato il record di Gonzalo Higuain, trascinando la Lazio alla conquista della qualificazione in Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Laa Ciro, attaccante, verrà trasmessa da Sky Sport 24 e sul sito del Comune di Romasarà una giornata molto speciale per Ciroe per tutto il mondo. Il bomber biancoceleste verrà premiato durante una cerimonia ufficiale in Campidoglio per la conquista. 36 i gol nello scorso campionato per, che ha eguagliato il record di Gonzalo Higuain, trascinando laalla conquistaqualificazione in Champions League. Leggi su Calcionews24.com

