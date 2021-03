La Regina Elisabetta risponde a Meghan Markle ed Harry: “Addolorata per quello che è successo” (Di martedì 9 marzo 2021) Il sodalizio quindi continua. Meghan Markle ha difeso la Regina Elisabetta parlando di un rapporto idilliaco con lei e così lei, volente o nolente, ha deciso di ricambiare la gentilezza parlando dell’attrice e del nipote Harry come “membri della famiglia reale molto amati”. E poi? La Regina Elisabetta ha deciso di rispondere, in parte, all’intervista che Meghan Markle ed Harry hanno rilasciato alla tv americana gettando i reali nella loro più grande crisi dalla morte della madre dell’amata principessa Diana nel 1997. Secondo una fonte reale, sembra che il Palazzo riteneva che si trattasse di una questione di famiglia e che ai reali dovrebbe avere l’opportunità di discutere le questioni sollevate ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Il sodalizio quindi continua.ha difeso laparlando di un rapporto idilliaco con lei e così lei, volente o nolente, ha deciso di ricambiare la gentilezza parlando dell’attrice e del nipotecome “membri della famiglia reale molto amati”. E poi? Laha deciso dire, in parte, all’intervista cheedhanno rilasciato alla tv americana gettando i reali nella loro più grande crisi dalla morte della madre dell’amata principessa Diana nel 1997. Secondo una fonte reale, sembra che il Palazzo riteneva che si trattasse di una questione di famiglia e che ai reali dovrebbe avere l’opportunità di discutere le questioni sollevate ...

