La regina Elisabetta risponde a Harry e Meghan: “Prendiamo sul serio le questioni razziali, ma i ricordi possono variare” (Di martedì 9 marzo 2021) La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica “prendono molto sul serio” quanto affermato da Harry e Meghan a proposito di “questioni razziali“, anche se i “ricordi possono variare” a seconda delle fonti, e si ripromettono di “affrontarle privatamente” in seno al casato. Così Elisabetta replica all’intervista rilasciata dai duchi del Sussex. Nella nota diffusa da Buckingham Palace la regine si dice inoltre “rattristata” dal livello di difficoltà e sofferenza che Meghan e Harry hanno raccontato di aver sperimentato nella vita di corte e si assicura che essi, come il piccolo Archie, restano “membri molto amati della famiglia”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Lae tutta la famiglia reale britannica “prendono molto sul” quanto affermato daa proposito di ““, anche se i “” a seconda delle fonti, e si ripromettono di “affrontarle privatamente” in seno al casato. Cosìreplica all’intervista rilasciata dai duchi del Sussex. Nella nota diffusa da Buckingham Palace la regine si dice inoltre “rattristata” dal livello di difficoltà e sofferenza chehanno raccontato di aver sperimentato nella vita di corte e si assicura che essi, come il piccolo Archie, restano “membri molto amati della famiglia”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

