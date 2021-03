Il Pd elegga | da subito | un altro Renzi Con i pieni poteri

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 marzo 2021) Lo scritto di Zingaretti su facebook - si parla solo di poltrone - che annuncia le sue dimissioni è, nei toni, pesante verso il Pd e i dirigenti tutti. Che pare -sarebbe auspicabile-, non lasciare spazi a eventuali ritorni. L’ha ribadito con un largo ragionamento da Barbara d’Urso: dimissioni irrevocabili. Come potrebbero, il Pd e i suoi dirigenti, rifiutare le dimissioni del segretario e riposizionarlo alla guida come nulla fosse? Che fiducia uno dell’s’instaurerebbe? Come si muoverebbe Zingaretti rispetto alle prossime scadenze elettorali, dove si parlerà esclusivamente di poltrone? E in che stato arriverebbero, Zingaretti-il partito-i dirigenti, al prossimo congresso quando sarà tutta una questione di posizionamenti e quindi di altre poltrone? Quel ‘ritira le dimissioni’ e amici come prima intonato dai dirigenti del Pd a loro volta accusati da Zingaretti è ...