Il Covid uccide un altro infermiere | Raffaele muore a 40 anni

(Di martedì 9 marzo 2021) IlunZagaria aveva 40e lottava in prima linea contro il Coronavirus. Originario di Ostia, l’uomo era ricoverato da diversi giorni in Terapia intensiva per aver contratto il coronavirus, probabilmente nel reparto di medicina dell’ospedale. AddioCome riporta il Messaggero, del primo sanitario in servizio presso l’ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TeleradioNews : Il Covid 19 uccide un neonato di appena 37 giorni di vita. - TeleradioNews : Il Covid 19 uccide un neonato di appena 37 giorni di vita. - TeleradioNews : Il Covid 19 uccide un neonato di appena 37 giorni di vita. - TeleradioNews : Il Covid 19 uccide un neonato di appena 37 giorni di vita. - TeleradioNews : Il Covid 19 uccide un neonato di appena 37 giorni di vita. - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid uccide

Avvenire

...9 per cento, quello tanto usato e cercato in questo periodo di. Ma in... Cronaca Sestriere, ... Cronaca Carmagnola:moglie e figlio, poi tenta il suicidio lanciandosi dal balcone ma si salva ...Aveva 77 anni ed era rientrato in Italia qualche mese fa per una visita al fratello padre Giuliano Abram (anch'egli conventuale in servizio a Padova), poi morto pure lui di. Ordinato sacerdote ...Raffaele Z. lavorava come infermiere ad Ostia. Era in attesa di un trasferimento, per ritornare nella sua terra.Si tratta del Bar del Nilo, meglio conosciuto come il bar del ‘ capello di Maradona ‘. Si, perché il Bar del Nilo è proprio quello con cimeli e altarini dedicati a Diego Armando Maradona. Un luogo dov ...