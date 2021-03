Harry e Meghan | la risposta della Regina Elisabetta II all' intervista

(Di martedì 9 marzo 2021) Un comunicato di Buckingham Palace riporta laII all'rilasciata daa Oprah. LaII, tramite un comunicato ufficiale, ha risposto all'rilasciata daa Oprah Winfrey. L'ufficio stampa di Buckingham Palace ha condiviso il messaggio in cui si ribadisce il dispiacere nell'apprendere l'esperienzacoppia, ribadendo che si farà chiarezza in privato sulle accuse che hanno rivolto alla famiglia reale. Il comunicato spiega: "L'intera famiglia è rattristata nell'apprendere quanto siano stati complicati gli ultimi anni per. Le ...

Toni razzisti, il suicidio, le sofferenza vissute a corte. Avevano promesso di non restare in silenzio e l'hanno fatto. Harry e Meghan si son tolti ogni sassolino dalle scarpe nella lunga intervista rilasciata a Oprah Winfrey. E oggi la regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica hanno fatto sapere in una nota ufficiale che "prendono molto sul serio" quanto affermato dai duchi di Sussex.