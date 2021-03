Gf Vip 5 | Tommaso Zorzi svela come vanno ora le cose con Aurora Ramazzotti E a proposito dei suoi progetti televisivi…

(Di martedì 9 marzo 2021), vincitore del Gf Vip 5, è stato ospite della nuova puntata di Casa Chi. L’influencer ha avuto modo di esprimere le proprie emozioni derivanti dall’uscita dalla Casa.ha raccontato di essere ancora un po’ frastornato, ma è comunque contento di aver rivisto suo padre e aver ritrovato la sua amicariportato da Giornalettismo: Oggi sono ancora in una bolla. La mattina sento la voce di Stefania Orlando o le urla nella Casa. Sto lavorando con la mia psicologa ma è un percorso che avevo preso da tempo. Povera, non vorrei mai un pazienteme. Ho rivisto mio padre dopo il Gf Vip, sono felice.sono molto felice di aver ritrovato la mia unica e vera amica. ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

Poi il suo vero nome è Mario, si chiama come me!' Mario Ermito: 'La vittoria di Zorzi? Lo meritava di più Dayane Mello!' Dall'appello per Terence Hill si passa al Grande Fratello, con ...ALFONSO SIGNORINI: UN BILANCIO DEL GRANDE FRATELLO VIP Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha conquistato il podio: 'Sono felice perché con lui ha vinto l'intelligenza, l'ironia, il cinismo e il ...