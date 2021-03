Fortnite, svelata la data dell'evento di lancio della Stagione 6 (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo alcuni leak e attese, Epic Games ha annunciato quando si terrà l'evento che introdurrà la Stagione 6 di Fortnite. A una settimana dalla fine, Epic ha rivelato i dettagli sull'evento che chiuderà la quinta Stagione. Secondo quanto condiviso, il finale della quinta Stagione avverrà all'inizio della sesta. "Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 verrà lanciato il 16 marzo con la conclusione esplosiva degli eventi della Stagione 5", si legge nell'annuncio sul sito web di Epic. "Appena vi lancerete nella nuova Stagione, giocherete la conclusione della missione dell'agente Jones nel finale della Crisi zero. Le conseguenze di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo alcuni leak e attese, Epic Games ha annunciato quando si terrà l'che introdurrà la6 di. A una settimana dalla fine, Epic ha rivelato i dettagli sull'che chiuderà la quinta. Secondo quanto condiviso, il finalea quintaavverrà all'inizioa sesta. "Capitolo 26 verrà lanciato il 16 marzo con la conclusione esplosiva degli eventi5", si legge nell'annuncio sul sito web di Epic. "Appena vi lancerete nella nuova, giocherete la conclusionea missione'agente Jones nel finalea Crisi zero. Le conseguenze di ...

