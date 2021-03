Eriksen ma quale piano B, il danese è ormai imprescindibile per Conte (Di martedì 9 marzo 2021) Vidal, ancora una volta, non è sembrato all’altezza e fa peggiorare chi gli gioca accanto. Eriksen entra e l’Inter vince, coincidenze? La vittoria importantissima con l’Atalanta oltre a consentire a Conte di tornare a più sei dal Milan, lascia, se ce ne fosse stato ancora bisogno, un importantissimo segnale in casa nerazzurra: non si può più prescindere da Christian Eriksen. In poco più di un mese il danese ha cambiato l’Inter a tal punto che adesso la sua assenza in campo pesa per tutti i compagni. Passato da esubero extralusso a pedina di scambio con un piede e mezzo già lontano da Milano, il difficile momento societario nerazzurro ha regalato a tecnico e squadra il miglior acquisto che si potesse immaginare. Lo stop del mercato ha costretto Marotta (il quale lo aveva pubblicamente fatto ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Vidal, ancora una volta, non è sembrato all’altezza e fa peggiorare chi gli gioca accanto.entra e l’Inter vince, coincidenze? La vittoria importantissima con l’Atalanta oltre a consentire adi tornare a più sei dal Milan, lascia, se ce ne fosse stato ancora bisogno, un importantissimo segnale in casa nerazzurra: non si può più prescindere da Christian. In poco più di un mese ilha cambiato l’Inter a tal punto che adesso la sua assenza in campo pesa per tutti i compagni. Passato da esubero extralusso a pedina di scambio con un piede e mezzo già lontano da Milano, il difficile momento societario nerazzurro ha regalato a tecnico e squadra il miglior acquisto che si potesse immaginare. Lo stop del mercato ha costretto Marotta (illo aveva pubblicamente fatto ...

