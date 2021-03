“Eri una persona speciale”. Giulia Salemi, il messaggio triste è per lui: “Oggi più che mai…” (Di martedì 9 marzo 2021) Nessuno se lo scorderà mai: il lutto di Dayane Mello all’interno della casa del GF Vip. La giovane modella di origini brasiliane ha perso suo fratello tragicamente. E la notizia l’ha ricevuta proprio all’interno della casa. In quella occasione la ragazza ha però deciso di continuare la sua avventura non ritirandosi dal gioco. Al suo fianco ha sempre avuto Giulia Salemi, la quale si è dimostrata una vera amica. E anche fuori dalla Casa di Cinecittà la fidanzata di Pierpaolo Pretelli non si è certo scordata del fratello morto di Dayane Mello. Ma Oggi, il giorno in cui ricade il compleanno del ragazzo, in tanti si stringono intorno alla bella Dayane tra cui Giulia. La giovane influencer ha scritto su twitter un bellissimo post per ricordarlo: “Ti ho conosciuto attraverso i racconti di Dayane e dai suoi occhi ho percepito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Nessuno se lo scorderà mai: il lutto di Dayane Mello all’interno della casa del GF Vip. La giovane modella di origini brasiliane ha perso suo fratello tragicamente. E la notizia l’ha ricevuta proprio all’interno della casa. In quella occasione la ragazza ha però deciso di continuare la sua avventura non ritirandosi dal gioco. Al suo fianco ha sempre avuto, la quale si è dimostrata una vera amica. E anche fuori dalla Casa di Cinecittà la fidanzata di Pierpaolo Pretelli non si è certo scordata del fratello morto di Dayane Mello. Ma, il giorno in cui ricade il compleanno del ragazzo, in tanti si stringono intorno alla bella Dayane tra cui. La giovane influencer ha scritto su twitter un bellissimo post per ricordarlo: “Ti ho conosciuto attraverso i racconti di Dayane e dai suoi occhi ho percepito ...

