Coronavirus, Rezza: pseudo-normalità in 7-13 mesi, dipende dalla velocità delle vaccinazioni (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza ha dichiarato che si potrebbe tornare ad una “pseudo-normalità” in 7-13 mesi. “Abbiamo di recente messo a punto con l’Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per capire quando potremo tornare a una pseudo-normalità – ha detto oggi Rezza in audizione al Senato sui vaccini anti-Covid – Se assumiamo che il vaccino protegga dall’infezione e che la protezione duri almeno per 2 anni, vaccinando 240.000 persone al giorno riusciremo in 7-13 mesi a tornare alla normalità”. “Questo si può ottenere con un numero di vaccinazioni elevato e mantenendo il contenimento”, ha aggiunto. Intano sono 19.749 i casi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giovanniha dichiarato che si potrebbe tornare ad una “” in 7-13. “Abbiamo di recente messo a punto con l’Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per capire quando potremo tornare a una– ha detto oggiin audizione al Senato sui vaccini anti-Covid – Se assumiamo che il vaccino protegga dall’infezione e che la protezione duri almeno per 2 anni, vaccinando 240.000 persone al giorno riusciremo in 7-13a tornare alla”. “Questo si può ottenere con un numero dielevato e mantenendo il contenimento”, ha aggiunto. Intano sono 19.749 i casi ...

