Come gestire il cane in caso di lockdown, il vademecum dell'Aidaa (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - In vista di un possibile lockdown che potrebbe interessare gran parte dell'Italia, l'Aidaa (Associazione italiana difesa animali ed ambienti) lancia il suo vademecum relativo alla gestione ed alla passeggiata con il cane. Sette le regole da seguire: "Quando portate a spasso il cane, e anche quando siete in area cani o al parco indossate sempre la mascherina coprendovi naso e bocca. Portare sempre con se il sacchettino per la raccolta degli escrementi; Quando raccogliete le feci, o siete in area cani indossate se possibile anche i guanti per evitare di toccare materiale che possa in qualche modo trasmettere il contagio; Ricordatevi che gli animali domestici non trasmettono il coronavirus all'uomo". E poi: "Quando rientrate non lavate assolutamente le zampe al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - In vista di un possibileche potrebbe interessare gran parte'Italia, l'(Associazione italiana difesa animali ed ambienti) lancia il suorelativo alla gestione ed alla passeggiata con il. Sette le regole da seguire: "Quando portate a spasso il, e anche quando siete in area cani o al parco indossate sempre la mascherina coprendovi naso e bocca. Portare sempre con se il sacchettino per la raccolta degli escrementi; Quando raccogliete le feci, o siete in area cani indossate se possibile anche i guanti per evitare di toccare materiale che possa in qualche modo trasmettere il contagio; Ricordatevi che gli animali domestici non trasmettono il coronavirus all'uomo". E poi: "Quando rientrate non lavate assolutamente le zampe al ...

Advertising

ASmerilli : ?? 'Bisogna inaugurare un nuovo modo per gestire il potere: il potere, come dice papa Francesco, è poter fare qualc… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Domani non dovremo commettere errori e dovremo gestire i 90 minuti al massimo della concentraz… - CarloStagnaro : Ti sfugge che i liberali sono meno ideologici degli statalisti, e capiscono che - per gestire un piano vaccinale su… - Alessia472 : @inwonderlandda Io come te non sono per niente contenta. Da quel che ho capito il suo eventuale sbarco potrebbe ess… - Achabspa : Gestire in modo centralizzato gli #alert per aumentare la tua efficienza. Come fare? Scoprilo in questo Webinar On… -