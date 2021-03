Casalino | “Nel Pd ci sono cancri da estirpare” L’ex portavoce di Conte poi si scusa

Advertising

peppeprovenzano : Nel @pdnetwork non ci sono 'cancri da estirpare'. Casalino si scusi e chiunque commenti le nostre vicende porti ri… - repubblica : ?? Bufera su Casalino che sulla Rai dice: 'Nel Pd persone straordinarie come Zingaretti e Franceschini ma anche canc… - gaiatortora : La parola cancro era totalmente fuori contesto. È evidente. Ma anche dopo la rettifica resta proprio un concetto di… - LibertaMario : RT @gaiatortora: La parola cancro era totalmente fuori contesto. È evidente. Ma anche dopo la rettifica resta proprio un concetto di democr… - sardo1951 : RT @mpiacenonaver1: Che bella atmosfera che regna nel PD...Dite alla signora di stare serena che tra poco si ritroveranno da soli con Casal… -

Ultime Notizie dalla rete : Casalino Nel

Pd ci sono cancri da estirpare', bufera per le parole di ...Per Andrea Romano 'non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (o chiunque altro) ... 'Leggo che il portavoce - ex? - di un ex presidente del consiglio andrebbe in tv a dire chePd ...La posizione dell' ex ministro per il Sud. "Nel Pd non ci sono 'cancri da estirpare'. Casalino si scusi e chiunque commenti le nostre vicende porti rispetto verso una comunita' che ha problemi, difett ...AGI - "Cancri da estirpare". Rocco Casalino si riferisce con queste parole ad "alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Partito Democratico". Parole pesanti, come fa no ...