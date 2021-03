Bradisismo e bassa marea, prosciugata la Darsena di Pozzuoli (Di martedì 9 marzo 2021) Napoli, 09 marzo 2021 Il Bradisismo, l'innalzamento del suolo, fenomeno sismico tipico dei Campi Flegrei e la bassa marea hanno quasi prosciugato la Darsena di Pozzuoli. Le immagini. Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Napoli, 09 marzo 2021 Il, l'innalzamento del suolo, fenomeno sismico tipico dei Campi Flegrei e lahanno quasi prosciugato ladi. Le immagini.

Advertising

diVirgilioA : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Bradisismo e bassa marea, prosciugata la Darsena di Pozzuoli | Video - corrmezzogiorno : #Napoli Bradisismo e bassa marea, prosciugata la Darsena di Pozzuoli | Video - ShotSal : RT @Corriere: Pozzuoli, bradisismo e bassa marea: le immagini della darsena in secca - Profilo3Marco : RT @Corriere: Pozzuoli, bradisismo e bassa marea: le immagini della darsena in secca - Corriere : Pozzuoli, bradisismo e bassa marea: le immagini della darsena in secca -