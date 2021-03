Bafta 2021: le nomination, successo Nomadland e Rocks (Di martedì 9 marzo 2021) Bafta 2021: le nomination: “Nomadland” e “Rocks” con 7 nomination ciascuno. “The Father”, “Mank”, “Minari” e “Promising Young Woman” conquistano sei candidature a testa. Quante donne sono candidate alla regia? Quattro le donne che si contendono il premio per la miglior regia fra cui Chloe Zhao, già vincitrice ai Golden Globes. Ecco la lista completa dei film e degli artisti candidati, in attesa della premiazione senza pubblico dell’11 aprile. Miglior attore e attrice La leggenda di Hollywood Hopkins è stata nominata per l’ interpretazione in “The Father”, in cui interpreta un uomo che scivola nella demenza. L’attrice di Fargo Frances McDormand è stata selezionata per il suo ruolo nell’acclamato road movie indipendente “Nomadland”, da lei anche prodotto, in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021): le: “” e “” con 7ciascuno. “The Father”, “Mank”, “Minari” e “Promising Young Woman” conquistano sei candidature a testa. Quante donne sono candidate alla regia? Quattro le donne che si contendono il premio per la miglior regia fra cui Chloe Zhao, già vincitrice ai Golden Globes. Ecco la lista completa dei film e degli artisti candidati, in attesa della premiazione senza pubblico dell’11 aprile. Miglior attore e attrice La leggenda di Hollywood Hopkins è stata nominata per l’ interpretazione in “The Father”, in cui interpreta un uomo che scivola nella demenza. L’attrice di Fargo Frances McDormand è stata selezionata per il suo ruolo nell’acclamato road movie indipendente “”, da lei anche prodotto, in ...

Agenzia_Ansa : 'Nomadland' e 'Rocks' con 7 nomination. Quattro donne in corsa per la miglior regia. Anthony Hopkins e Frances McDo… - massimo21021978 : RT @Agenzia_Ansa: 'Nomadland' e 'Rocks' con 7 nomination. Quattro donne in corsa per la miglior regia. Anthony Hopkins e Frances McDormand… - nikomagno : Bafta 2021, tutte le nomination degli 'Oscar inglesi' | Sky TG24 - Giovannaconfal6 : RT @Agenzia_Ansa: 'Nomadland' e 'Rocks' con 7 nomination. Quattro donne in corsa per la miglior regia. Anthony Hopkins e Frances McDormand… - Vittorino1806 : Oggi è stato annunciato che il film 'Greyhound' e la serie TV 'Wolfwalkers' hanno ottenuto tre nomination ai BAFTA… -