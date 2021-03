Amazon e Ferragamo uniscono le forze contro i falsi (Di martedì 9 marzo 2021) Lotta alla contraffazione: Amazon e Ferragamo in campo insieme contro i falsi. Negli Stati Uniti promosse due cause congiunte Amazon e Ferragamo hanno deciso di contrastare insieme il boom delle contraffazioni online promuovendo due cause congiunte negli Stati Uniti, contro quattro persone fisiche e tre giuridiche accusate di aver tentato tramite loro account di porre in vendita… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Lotta alla contraffazione:in campo insieme. Negli Stati Uniti promosse due cause congiuntehanno deciso di contrastare insieme il boom delle contraffazioni online promuovendo due cause congiunte negli Stati Uniti,quattro persone fisiche e tre giuridiche accusate di aver tentato tramite loro account di porre in vendita… L'articolo Corriere Nazionale.

