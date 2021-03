Alleanza Pd-M5s, Versaci: “A Torino impossibile” (Di martedì 9 marzo 2021) Un’Alleanza di forze come antidoto al centrodestra per Fabio Versaci non può accadere a Torino. Il consigliere M5s risponde all’intervista della sindaca Chiara Appendino che apre a una coalizione con Partito Democratico e sinistre in vista delle prossime amministrative. “Continuare a dire che per battere le destre serve una Alleanza anche su Torino, avrà come effetto finale quello di favorire proprio il centro destra” scrive il pentastellato “Le Alleanza si creano parlando e coinvolgendo la propria base politica per spiegare ai cittadini quale sia davvero l’obbiettivo politico, le alleanze forzate create nei palazzi a colpi di intervista non servono a nulla” prosegue. “Invece credo che al livello nazionale sia possibile creare qualcosa ma a Torino per le ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 9 marzo 2021) Un’di forze come antidoto al centrodestra per Fabionon può accadere a. Il consigliere M5s risponde all’intervista della sindaca Chiara Appendino che apre a una coalizione con Partito Democratico e sinistre in vista delle prossime amministrative. “Continuare a dire che per battere le destre serve unaanche su, avrà come effetto finale quello di favorire proprio il centro destra” scrive il pentastellato “Lesi creano parlando e coinvolgendo la propria base politica per spiegare ai cittadini quale sia davvero l’obbiettivo politico, le alleanze forzate create nei palazzi a colpi di intervista non servono a nulla” prosegue. “Invece credo che al livello nazionale sia possibile creare qualcosa ma aper le ...

Advertising

StefanoFassina : Per chi vive fuori dalle Ztl, l’alleanza @Mov5Stelle @pdnetwork @liberi_uguali è l’unica speranza di risposte progr… - ItaliaViva : L'ansia di potere che ha animato Conte è stata dimostrata nel momento in cui ha aperto un mercato dei Senatori. Ora… - bendellavedova : Sono molto rispettoso di quello che sta accadendo nel Pd, ma credo che stia pagando alleanza con il M5S. E la paga… - nuovasocieta : Alleanza Pd-M5s, Versaci: “A Torino impossibile” - f_depaoli : @the_highsparrow non conta più l'appartenenza storica, ma la figura di Conte. cambiamento estremamente interressant… -