8 Marzo, in Cassazione sit-in Comitato Madri unite contro Violenza Istituzionale (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – ‘La giustizia è uguale per tutti ma non per tutte‘. È molto più di uno slogan il messaggio che stamattina il Comitato Madri Unite contro la Violenza Istituzionale ha voluto lanciare in occasione dell’8 marzo a Roma, proprio davanti al Palazzo di Giustizia, sede della Corte Suprema di Cassazione, in piazza Cavour. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – ‘La giustizia è uguale per tutti ma non per tutte‘. È molto più di uno slogan il messaggio che stamattina il Comitato Madri Unite contro la Violenza Istituzionale ha voluto lanciare in occasione dell’8 marzo a Roma, proprio davanti al Palazzo di Giustizia, sede della Corte Suprema di Cassazione, in piazza Cavour.

Advertising

Teleconsulspa : Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 marzo 2021, n. 5539 - NoiRadiomobile : Rapina aggravata in concorso. La ricorrente afferma che l'auto gli è stata rubata quando in realtà l'aveva prestata… - NoiRadiomobile : Le tre ricorrenti negano di aver commesso un furto all'interno di un supermercato ma, a tenerle d'occhio, vi era un… - agostinomela : Non può esistere rapporto professionale tra un avvocato amministratore di sostegno e la persona amministrata. Cassa… - luisabetti : #donnexdiritti #8marzo Julie è una ragazza francese che ha denunciato lo stupro di 20 pompieri quando aveva 14 anni… -