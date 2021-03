Uomini e Donne, “È nato!”: l’ex tronista diventa mamma per la seconda volta (Di lunedì 8 marzo 2021) Splendida notizia per i fan di Uomini e Donne: l’amatissima ex tronista è appena diventata mamma di un bel maschietto, di chi si tratta. La sua partecipazione a Uomini e Donne non passò affatto inosservata. Prima corteggiatrice, poi tronista, la bella giovane originaria di Nettuno, all’interno del dating show dichiarò di non aver ancora baciato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 marzo 2021) Splendida notizia per i fan di: l’amatissima exè appenatadi un bel maschietto, di chi si tratta. La sua partecipazione anon passò affatto inosservata. Prima corteggiatrice, poi, la bella giovane originaria di Nettuno, all’interno del dating show dichiarò di non aver ancora baciato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - ItaliaViva : No, non è vero che è inutile celebrare l'8 marzo. Almeno non lo sarà fino a quando, non soltanto nel resto del Mond… - Anto__rus : @herromantique Questo succede quando scrivi senza conoscere la storia, con il solo scopo di sembrare quello super p… - YlexNia : RT @_RoteFuchs: Auguri a quelle donne cui non manca niente ma che si sentono sempre sbagliate, perché demolite psicologicamente e ridimensi… -