Un nuovo studio scopre cosa c’è alla base del dolore cronico (Di lunedì 8 marzo 2021) Il dolore neuropatico cronico si verifica quando il sistema nervoso ha subito una lesione o è affetto da una malattia. Può essere particolarmente difficile per chi soffre perché molte terapie antidolorifiche convenzionali sono inefficaci, motivo per cui la comprensione della causa sottostante è la chiave per il trattamento del dolore, secondo Kerr, professore associato presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria e membro dell’University of Alberta’s Neuroscience and Mental Health Institute. Kerr ha detto che il suo interesse in quest’area di ricerca è sorto perché sentiva che c’era una lacuna di conoscenza che doveva essere affrontata. Per molto tempo, ha osservato, l’attenzione nella ricerca sulla SM (Sclerosi Multipla) si è concentrata sul sistema nervoso centrale, su cose come la distruzione della guaina mielinica (l’isolamento ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilneuropaticosi verifica quando il sistema nervoso ha subito una lesione o è affetto da una malattia. Può essere particolarmente difficile per chi soffre perché molte terapie antidolorifiche convenzionali sono inefficaci, motivo per cui la comprensione della causa sottostante è la chiave per il trattamento del, secondo Kerr, professore associato presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria e membro dell’University of Alberta’s Neuroscience and Mental Health Institute. Kerr ha detto che il suo interesse in quest’area di ricerca è sorto perché sentiva che c’era una lacuna di conoscenza che doveva essere affrontata. Per molto tempo, ha osservato, l’attenzione nella ricerca sulla SM (Sclerosi Multipla) si è concentrata sul sistema nervoso centrale, su cose come la distruzione della guaina mielinica (l’isolamento ...

Advertising

FranzBrasco : ?? Nuovo Podcast! '8 marzo con 9 donne e 9 vini - La proposta di Chiara Brunato di Studio Cru' su @Spreaker #8marzo… - infoitinterno : Vaccino Sputnik, nuovo studio: «Anticorpi nel 100% dei vaccinati». Lo fa sapere lo Spallanzani - Il… - EUSciComm : Nuovo studio finanziato dall'UE per aiutare i responsabili delle politiche a proteggere meglio le persone intersess… - _DrCommodore : Il nuovo film dello studio Ghibli è pronto per metà, arriva la conferma - - TvCircle1 : Ora a #dettofattorai nuovo talk su #Sanremo2021, con ospiti in studio e #GiovannaCivitillo. -