Torre Del Greco: chiusa cornetteria in via Nazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Torre del Greco: ieri sera sono stati sorpresi 9 clienti in una cornetteria. I carabinieri hanno sanzionato titolare e clienti. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno sanzionato il titolare di una cornetteria in Via Nazionale e i 9 clienti che consumavano cibi al suo interno. Sono stati sorpresi ieri sera, durante Leggi su 2anews (Di lunedì 8 marzo 2021)del: ieri sera sono stati sorpresi 9 clienti in una. I carabinieri hanno sanzionato titolare e clienti. I carabinieri della sezione radiomobile didelhanno sanzionato il titolare di unain Viae i 9 clienti che consumavano cibi al suo interno. Sono stati sorpresi ieri sera, durante

Advertising

antonellaa262 : Torre del Greco: ieri sera sono stati sorpresi 9 clienti in una cornetteria. I carabinieri hanno sanzionato titolar… - mattinodinapoli : In auto con 5 dosi di marijuana, ?tre ragazzi denunciati a Torre del Greco - ilgiornalelocal : #CORONAVIRUS, I CONTROLLI Nove clienti in una cornetteria: multe e attività chiusa - StabiaChannel : #Cronaca #Torre del Greco - Nove clienti in una cornetteria. attività chiusa, tutti sanzionati LEGGI LA NEWS:… - RedazioneTvcity : Torre del Greco: 9 clienti sorpresi in una cornetteria, attività chiusa - -