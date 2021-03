Tokyo 2020 | primi Giochi a rispettare la parità dei sessi

(Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Comitato Organizzatore di, il Governo del Giappone e il Governo Metropolitano di(TMG) ribadiscono il loro impegno a rendere le Olimpiadi di questa estate e iParalimpici, una pietra miliare per l'uguaglianza di genere dentro e fuori dal campo di gioco, aprendo la strada a una società più equa e inclusiva. AiOlimpici di: Quasi il 49% degli atleti partecipanti saranno donne, secondo la quota assegnata dal CIO. Saranno idella storia ail principio dell'equilibrio di genere. Il calendario delle gare sarà ...

... perché è dalla capitale ungherese, già sede degli ultimi Mondiali disputati, che ripartirà il cammino verso i Giochi Olimpici diNel febbraioi Tricolori Indoor a Rimini erano stati l'ultima gara federale disputata nella Penisola prima ...si staglia un appuntamento che è poco definire speciale come le Paralimpiadi di. ...In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, il Governo del ...C'è anche la nazionale italiana nella capitale ungherese per la ripresa della Coppa del Mondo che vale anche da qualificazione alle Olimpiadi ...