Tamponi per docenti e studenti: "Tanti, troppi bimbi in coda" (Di lunedì 8 marzo 2021) Lunedì mattina. Alle 10 dell'8 marzo il presidio Matteo Rota di Bergamo accoglie, come tutti i giorni, i cittadini che devono effettuare un tampone molecolare. Dal 18 febbraio, infatti, il servizio ospedaliero per sapere la positività o meno al virus del Covid, è stato trasferito nel presidio in centro città, in via Garibaldi 13/15, in sostituzione del reparto installato alla Fiera di Bergamo adibito, fino al 31 luglio, alla vaccinazione anti Coronavirus. Lì, in una palazzina del Matteo Rota, vengono effettuati i Tamponi obbligatori per determinate visite mediche o per i pre operatori e, in più, c'è una linea dedicata alle scuole dove studenti, docenti e personale scolastico possono effettuare gratuitamente il test. Il servizio, infatti, è rivolto a soggetti minorenni, studenti maggiorenni fino alla scuola secondaria ...

