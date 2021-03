Short track, Mondiali 2021: Suzanne Schulting stella della rassegna iridata, l’Italia chiude con sei medaglie (Di lunedì 8 marzo 2021) Signore e signori, la stagione dello Short track è andata definitivamente in archivio. Sono stati i Mondiali di Dordrecht (Paesi Bassi) a far calare il sipario su un’annata agonistica molto particolare e condizionata dal Covid: la cancellazione di tutta la Coppa del Mondo e i soli due eventi internazionali in calendario (Europei e Mondiali) la dicono lunga. Ebbene, sul ghiaccio orange, i Paesi Bassi l’hanno fatta da padroni in una competizione nella quale le assenze hanno avuto un peso rilevante. I forfait delle selezioni asiatiche e di alcuni grandi interpreti delle squadre nordamericane hanno oggettivamente condizionato il darsi agonistico sul ghiaccio neerlandese. In un contesto di questo genere, la compagine arancione ha ottenuto 9 podi (6 ori, 1 argento e 2 bronzi). La stella dei campionati è ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Signore e signori, la stagione delloè andata definitivamente in archivio. Sono stati idi Dordrecht (Paesi Bassi) a far calare il sipario su un’annata agonistica molto particolare e condizionata dal Covid: la cancellazione di tutta la Coppa del Mondo e i soli due eventi internazionali in calendario (Europei e) la dicono lunga. Ebbene, sul ghiaccio orange, i Paesi Bassi l’hanno fatta da padroni in una competizione nella quale le assenze hanno avuto un peso rilevante. I forfait delle selezioni asiatiche e di alcuni grandi interpreti delle squadre nordamericane hanno oggettivamente condizionato il darsi agonistico sul ghiaccio neerlandese. In un contesto di questo genere, la compagine arancione ha ottenuto 9 podi (6 ori, 1 argento e 2 bronzi). Ladei campionati è ...

Advertising

UnipolSai_CRP : Splendida medaglia d'argento per Arianna Fontana nei 500m ai Mondiali Short Track! ???? Grandissima grinta per l'atl… - Eurosport_IT : ?????????????? ?????????????? ???? 3?? medaglie (??????) ai Campionati mondiali di short-track 1??7?? medaglie ai Mondiali in carrie… - _isabeltoribio_ : RT @Eurosport_IT: ?????????????? ?????????????? ???? 3?? medaglie (??????) ai Campionati mondiali di short-track 1??7?? medaglie ai Mondiali in carriera 8??… - ansacalciosport : Short track: Italia sul podio ai mondiali, arrivano 4 bronzi. Fontana e Sighel fanno il bis, a segno anche le staff… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: ?????????????? ?????????????? ???? 3?? medaglie (??????) ai Campionati mondiali di short-track 1??7?? medaglie ai Mondiali in carriera 8??… -