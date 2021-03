Sant’Angelo dei Lombardi, due microcellulari nel formaggio inviato a detenuto (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Due micro cellulari, nascosti in un pezzo di formaggio, sono stati trovati dagli agenti della Polizia Penitenziaria in un pacco spedito a un detenuto del carcere di Sant’Angelo dei Lombardi. Lo rende noto il delegato regionale della Campania dell’Uspp Maurizio Repola. “Sono sempre più variegati i sistemi e gli stratagemmi usati per cercare di introdurre telefoni e altri materiali illegali nelle carceri. Ciononostante la Polizia Penitenziaria riesce sempre a individuarli: il nostro plauso va agli agenti”. “Nonostante la recente normativa punisce questa fattispecie di reato – aggiunge Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp – continuano a susseguirsi attività di rinvenimento di cellulari in tutto il territorio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodei(Av) – Due micro cellulari, nascosti in un pezzo di, sono stati trovati dagli agenti della Polizia Penitenziaria in un pacco spedito a undel carcere didei. Lo rende noto il delegato regionale della Campania dell’Uspp Maurizio Repola. “Sono sempre più variegati i sistemi e gli stratagemmi usati per cercare di introdurre telefoni e altri materiali illegali nelle carceri. Ciononostante la Polizia Penitenziaria riesce sempre a individuarli: il nostro plauso va agli agenti”. “Nonostante la recente normativa punisce questa fattispecie di reato – aggiunge Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp – continuano a susseguirsi attività di rinvenimento di cellulari in tutto il territorio ...

